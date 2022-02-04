Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали результат выступления с короткой программой в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня, 4 февраля Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе в рамках командного турнира Олимпиады. Пара уступила китайца Суй Вэньцзин и Хань Сун 0,19 балла.

«Мы не сильно расстроились, оценки с китайцами схожие. Мы настолько верим в свою команду, что отрыв, думаю, получится отыграть. В нашей команде слабых спортсменов нет, поэтому переживать не за что«, – цитирует Мишину и Галлямова «Матч ТВ».

Фигуристы хотят выступить с произвольной программой на командном турнире, но решать все будет Федерация фигурного катания на коньках России. Пару могут поменять для того, чтобы спортсмены успели восстановиться перед началом личного турнира.