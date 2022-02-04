Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пожелал удачи спортсменам города на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает «Петербургский дневник».

«Вы упорно тренировались, добились хороших результатов и завоевали право защищать в Пекине честь нашего города и страны, — сказал Беглов. — Уверен, что опыт, мастерство и волевой ленинградский – петербургский характер помогут вам в штурме спортивных вершин. Желаю вам и всей сборной команде Олимпийского комитета России крепкого здоровья, успешных выступлений и ярких побед!»

Как ранее стало известно, Россию на Олимпиаде представят 29 спортсменов из Санкт-Петербурга. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.