Бывший итальянский теннисист, двукратный победитель «Ролан Гаррос» Никола Пьетранжели прокомментировал итоги финала Открытого чемпионата Австралии, в котором россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7.

«Впервые за много лет я видел игру от начала до конца. Прекрасное зрелище. Россиянин – фантастический теннисист, но не чемпион«, – заявил Пьетранджели Tennis World.

Бывший теннисист восхищен способностью Рафаэля Надаля возвращаться в игру. По мнению Пьетранджели испанец навсегда останется легендой тенниса.

Итальянский теннисист добавил, что выиграть финал турнира «Большого шлема» в 35 лет – феноменально. Остальные спортсмены хороши, но Рафаэль Надаль выглядит лучше всех.