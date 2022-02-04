Украинский фигурист Артём Даренский, выступающий в паре с Софьей Голиченко, рассказал, что намерен во время Олимпийских игр в Пекине давать интервью на русском языке.

«Мы можем разговаривать как на украинском, так и на русском и английском, это наш выбор, – приводит «Петербургский дневник» слова Даренского. — Просто конкретно у нас очень тяжело получается разговаривать на украинском, и чтобы люди нас больше понимали, мы разговариваем на русском».

Ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рекомендовал украинским участникам Игр-2022 не стоять возле россиян во избежание провокации, а также не говорить по-русски.

Партнёрша Даренского Голиченко уточнила, что никто по-русски им говорить не запрещал.