Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун прокомментировал выступление Марка Кондратюка в короткой программе в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Российский фигурист занял третье место и принес сборной России 8 баллов.

Ковтун поздравил Марка и его тренера – Светлану Соколовкую, с хорошим выступлением. Он считает, что сезон у фигуриста и наставницы сложился прекрасно.

«Раз у Кондратюка работает настрой, что это обычная тренировка, а не Олимпийские игры, значит, пусть так и будет. Главное, чтобы все получалось. Я рад за Марка – у нас появился психологически устойчивый парень«, – цитирует Ковтуна «Чемпионат».

Максим пожелал Марку с таким же настроем откатать произвольную программу, если Федерация фигурного катания России не сделает замену.