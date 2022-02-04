Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, высказался о выступлении с ритм-танцем на командном турнире в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина получили от судей 85,05 балла и пропустили вперед американцев Мэдисон Хаббел и Закари Донохью (86,56). Третьими стали Шарлен Гинья и Марко Фаббри из Италии (83,83 балла).

«Все шло хорошо, но, допустив единственную ошибку в исполнении программы, я просто отдал первое место нашим соперникам. Виктория сказала мне на льду: «Успокойся, давай продолжать». К сожалению, маленькая ошибка стоила нам большого количества баллов. Я очень расстроен, но мы извлекли урок«, – цитирует Кацалапова официальный сайт Международного олимпийского комитета.