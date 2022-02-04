Мужская сборная России по хоккею провела первую тренировку на льду в Пекине перед началом турнира на зимних Олимпийских играх. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России.

Главный тренер национальной команды Алексей Жамнов рассказал, что спортсмены две недели занимались в Новогорске. Уже наиграны определенные сочетания хоккеистов. Закрепит их товарищеская игра против Латвии. Она пройдет 5 февраля.

Тренировка хоккеистов на льду в Пекине продолжалась 45 минут. Спортсмены почувствовали лед и поработали в неравных составах. Все члены сборной России занимались с большим желанием.

Сборная России попала в группу с Данией, Чехией и Швейцарией. Победители групп и лучшая команда из тех, кто занял второе место, выйдет в четвертьфинал. Остальные сборные отправятся в квалификационный раунд за право выхода в 1/4.