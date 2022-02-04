4 февраля – последний «безмедальный» день на Олимпиаде в Пекине. Уже завтра мы узнаем имена первых медалистов Игр-2022. Однако уже сегодня прошло несколько важных стартов, в том числе и для спортсменов из России.

Кёрлинг

Состоялись очередные матчи группового турнира в миксте. После четырёх сессий лидирует Италия, одержавшая четыре победы. В топ-4 входят Канада, Великобритания (3 победы, 1 поражение) и Швеция. На счету последней на один проведённый матч больше, три победы и два поражения.

Россия в турнире участия не принимает.

Первые четыре команды по итогам группового раунда проходят в полуфинал.

Фигурное катание

Завершился первый день командного турнира. Мужчины-одиночники и спортивные пары представили короткие программы, танцевальные дуэты – ритм-танец.

Марк Кондратюк показал третий результат, принеся России 8 очков.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце (9 очков).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в парах (9 очков), уступив китайцам Сюй Вэнцзин и Хань Кону всего 0,19 балла.

Одиночницы покажут короткую программу 6 февраля.

После трёх видов Россия занимает второе место с 26 очками, отставая на 2 очка от США.

Хоккей

Женская сборная России стартовала в групповом раунде с победы над Швейцарией – 5:2. Следующий матч россиянки проведут 7 февраля с Канадой.

Из группы A, в которой играет Россия, все пять команд пройдут в четвертьфинал, предварительный раунд необходим для распределения пар. Первые три места будут играть с тремя лучшими командами группы B, четвёртое и пятое встретятся в четвертьфинале друг с другом.

Горные лыжи

4 февраля прошла тренировка в скоростном спуске у мужяин. Лучшее время показал норвежец Александр Кильде, вторым стал Макс Франц из Австрии. Россия в этой дисциплине не представлена.

Санный спорт

Состоялись тренировки саночников-одиночников. Россию представляют Роман Репилов, Семён Павличенко и Александр Горбацевич. Официальные соревнования стартуют 5 февраля.

Прыжки с трамплина

В прыжках на лыжах с трамплина сегодня также был тренировочный день. У женщин опробовали нормальный трамплин Ирма Махнина, Софья Тихонова и Александра Кустова. Ирина Авакумова тренировку пропустила. У мужчин на трамплин вышли Илья Манков, Михаил Назаров, Роман Трофимов, Данил Садреев и Евгений Климов.

В 15:00 стартует официальная церемония открытия Олимпийских игр в Пекине.