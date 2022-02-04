Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о первой тренировке национальной команды на льду в Пекине.

Алексей Жамнов рассказал, что команда уже относительно сыграна, так как спортсмены готовились к Олимпиаде на базе в Новогорске две недели. Подготовка идет своим чередом. Товарищеская игра против сборной Латвии, которая состоится 5 февраля, должна помочь россиянам лучше подготовиться к основному турниру.

Алексей Жамнов удивлен шумихой вокруг отдельного рейса для хоккеистов.

«Я работаю в штабе сборной с 2015 года и всегда команда летала чартером – на любые соревнования. И на Олимпийские игры тоже отправилась чартером. Был запланирован самолет, на нем мы и полетели«, – цитирует Жамнова официальный сайт Олимпийского комитета России.

Российские хоккеисты начнут выступление на Олимпийских играх 9 февраля.