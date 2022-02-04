Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о ситуации с коронавирусом в олимпийской сборной. Вчера, 3 февраля, спортсмены прилетели в Китай и сдали ПЦР-тесты.

Ковальчук заявил, что сомнительные тесты в сборной России сдали два хоккеиста. Это Никита Нестеров из основного состава и Андрей Кузьменко, находящийся в списке запасных.

«Они сразу же пересдали, и повторно у них тоже пришли отрицательные тесты. Но по правилам нужно два отрицательных, чтобы получить допуск к тренировкам. Поэтому сегодня в занятии участвуют все, кроме этих двух хоккеистов«, – цитирует Ковальчука официальный сайт Олимпийского комитета России.

Сегодня, 4 февраля, спортсмены провели официальную тренировку. Она длилась 45 минут. На 5 февраля запланирован товарищеский матч со сборной Латвии.