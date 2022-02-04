Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что рефери из США Пэгги Грэм поставила паре из России Анастасии Мишиной и Александру Галлямову маленькое количество баллов в короткой программе на командном турнире в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, Мишина и Галлямов пропустили вперед китайцев Суй и Хань (82,83 балла), набрав 82,64 балла.

Свищев призвал международную федерацию лишить возможности ангажированных судей работать на спортивных соревнованиях.

«Пять судей говорят, что Мишина и Галлямов на первом месте, а один – на последнем. Протест со стороны нашей федерации должен быть, оставлять такие вещи нельзя. Первый день Олимпиады уже омрачен такими нелепыми, глупыми, непрофессиональными решениями«, – цитирует Свищева Metaratings.

Депутат Государственной Думы добавил, что Федерация фигурного катания на коньках России должна подать протест на решение судьи.