Бывшая фигуристка Бетина Попова высказалась о том, что рефери из США Пэгги Грэм поставила паре из России Анастасии Мишиной и Александру Галлямову меньше всех баллов в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Голос одного судьи ничего не решает. В протоколе есть самая высокая и низкая оценка, берется средняя арифметическая цифра. Понятное дело, есть конфликт интересов, но это не особо влияет на итоговый результат, потому что ребята выступили великолепно«, – цитирует Попову Metaratings.

После первого дня командных соревнований сборная России с 26 баллами идет на втором месте. Лидер – национальная команда США (28 баллов). Тройку призеров замыкает сборная Китая (21 балл).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.