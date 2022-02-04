Президент России Владимир Путин провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает официальный сайт Кремля, Россия и Китай приняли совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии».

В документе, в частности, говорится о недопустимости использования понятия демократии для давления на другие страны.

В документе указано, что дружба между Россией и Китаем не имеет границ и запретных зон, а укрепление двустороннего взаимодействия не направлено против третьих стран.

Путин находится в Пекине с официальным визитом. Планируется, что он посетит церемонию открытия Олимпиады-2022.

Игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Церемония открытия стартует в 15:00 по московскому времени.