Тренер сборной России Сергей Федотов и защитник Никита Нестеров сдали по два отрицательных теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Тренер и хоккеист покинули карантинный отель и присоединились к сборной России в Пекине. Там сегодня, 4 февраля, прошла первая официальная тренировка спортсменов перед стартом Олимпийских игр.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. В этот день сборная России сыграет с с командой Швейцарии. 11 февраля российские хоккеисты встретятся с датчанами, а 12 февраля – с чехами.

5 февраля сборная России должна провести товарищеский матч с национальной командой Литвы.

Сегодня, 4 февраля, состоится Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля.