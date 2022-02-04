В Пекине (Китай) продолжаются зимние Олимпийские игры. Сегодня, 5 февраля, пройдут соревнования по конькобежному спорту.

Спортсменки преодолеют 3000 метров. Соревнования начнутся в 11:30 по московскому времени.

Сборную России на этой дистанции представят две спортсменки. Это четырехкратный призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях и трехкратный призер чемпионатов Европы Евгения Лаленкова и чемпионка мира 2020 года, бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Наталья Воронина.

Всего в соревнованиях примут участие 20 спортсменок.

Также 5 февраля будет разыгран комплект медалей в смешанной эстафете у биатлонистов, скиатлоне у лыжников, прыжках с трамплина у женщин, могуле у мужчин и в смешанной эстафете в шорт-треке.