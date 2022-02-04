Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оказался в центре скандала на Олимпиаде в Пекине. Как сообщает «Спорт-Экспресс», он в нецензурной форме высказался в адрес украинского журналиста. Инцидент произошёл в медиалаунже. Губерниев крикнул в его адрес на английском: «Твоя фамилия — …, а имя — лузер».

Позднее Губерниев объяснил, что стал жертвой провокации.

«Я случайным образом задел перегородку, — пояснил комментатор. — Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону».

По словам Губерниева, он также ответил в нецензурной форме: «У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще … (идиотская)».

По мнению комментатора, его оппонент рассчитывал на то, что Губерниев его толкнёт или ударит.

Сегодня, 4 февраля, состоится официальная церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Губерниев будет её комментировать для российского ТВ.