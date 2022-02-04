В России каждый день растет количество заболевших новых штаммом коронавируса под названием «омикрон». Врачи считают, что инфицированные сами могут оказать себе первую помощь. Об этом сообщает «Мойка78».

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что заболевшие могут принимать безрецептурные препараты сразу после появления первых симптомов. Он рекомендует использовать капли и солевые растворы для носа, полоскать горло и сбивать температуру выше 38 градусов.

Антибиотики, по словам специалиста, не стоит принимать без назначения врача. Они не вылечат вирус, а повысят нагрузку на организм. Врач рекомендует принимать противовирусные препараты на основе интерферон-альфа. Они продаются в виде капель и спреев.