Режиссёр и известный блогер, болельщик «Спартака» Пётр Мельников (YouTube-канал «Кино Огонь») высказался о причинах проблем московского клуба в нынешнем сезоне, а также о переменах в тренерском штабе. Красно-белые заняли второе место в чемпионате России-2020/21, после чего должность наставника команды по семейным обстоятельствам покинул Доменико Тедеско. «Спартак» принял Руй Витория, при котором команда завершила осеннюю часть РПЛ-2021/22 на девятом месте. Зимой Витория был заменён на Паоло Ваноли.

Пётр Мельников назвал причинами неудач красно-белых кризис основных игроков и неудачную работу тренера.

«Часть лидеров оказалась в кризисе. Бакаев ещё с прошлого сезона в непонятной форме. Сейчас он местами блистает, но фанаты его уже недолюбливают, как и Соболева, у которого тоже был определённый кризис в первой половине сезона. Ларссон, который блистал, тоже чувствует себя не лучшим образом. Понсе, которого уже продали, — единственный, кто хорошо себя чувствовал конкретно в этой части сезона.

Наверное, сказывается супертоксичная обстановка в «Спартаке». Она всегда была такой, но в начале сезона она удивила даже бывалых фанатов. Все эти «телеграм-войны» и непринятие главного тренера сразу же внутри клуба… Когда человек (Руй Витория – прим. NVsport) только приходит в клуб, он не заслуживает такого приёма. И наверняка это сказывается на качестве его работы.

Но на длинной дистанции есть ощущение, что «не токсичной атмосферой единой» [можно объяснить провал «Спартака»]. Витория по-человечески классный. Пресс-конференции хорошие, приятные, адекватные. Он влюбил в себя болельщиков Лигой Европы, особенно мемом со Спаллетти (имеется в виду момент, когда тренер «Наполи» отказался пожимать руку Рую Витории после поражения в матче Лиги Европы – прим. NVsport). За счёт мемов он обрёл фанатское уважение, и все как-то подзабыли, что клуб плетётся во второй половине таблицы. И это, скорее всего, неслучайно. Это в любом случае тренерская рука: Витория не справлялся со своей работой, но чудо в Лиге Европы его вытащило в глазах болельщиков на уровень тренера, которого нельзя было увольнять. Хотя объективно увольняли и не за такое.

По поводу Паоло Ваноли тяжело что-то сказать. По большому счёту мы не знаем, что это за тренер. Мы, может, понимаем, какие схемы он собирается использовать, и то не факт. Но как он будет работать с обоймой, мы не знаем. Закупили игроков в обойму – они будут сидеть в запасе, пока кто-то не получит дисквалификацию или тренер предпочитает ротацию? Пока было два товарищеских матча, и по ним судить рано. У Руя Витории были замечательные товарищеские матчи, а потом было не очень.

В официальных играх у Ваноли сразу же будут тяжёлые матчи. Сразу же играть с ЦСКА. Это «кот в мешке». Может, случится история Карреры. Наверное, на неё и надеются: взяли ещё одного помощника Конте, и оп! — история Карреры случится. А может, не случится. Может, будет история «замечательного» наследника самого Карреры Рауля Рианчо.

Перед тем, как делать какие-то выводы, надо посмотреть побольше товарищеских матчей. Но мы-то знаем правду: это всё ещё «Спартак», и в конечном счёте нам будет больно. Вопрос только, когда: через пару сезонов или уже сейчас?»