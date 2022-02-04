Баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу с «Реал Мадридом» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Матч начался в 22:45 по московскому времени.

«Реал» идет на первом месте в турнирной таблице Евролиги. Команда проиграла только три матча с начала сезона – «Олимпиакосу», УНИКСу и «Барселоне».

«Зенит» не обыгрывал испанский клуб в Евролиге. История личных встреч пока не в пользу команды из Санкт-Петербурга. Однако победа над «Басконией» и лишний день отдыха должны помочь «Зениту» обыграть соперника.

В последний раз команды встречались в Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура Евролиги. Испанцы вышли вперед к концу первой четверти, во второй «Зенит» обыграл отставание в 9 очков. Третью и четвертую четверти «Реал» выиграл на классе.