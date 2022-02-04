Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала судейство в первый день командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийский играх в Пекине.

«Естественно, судьи из США к россиянам субъективны. Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать все, чтобы опускать наших фигуристов. Но все равно победит сильнейший«, – цитирует Навку «РБК-Спорт».

Татьяна расстроена проигрышем Никиты Кацалапова и Виктории Синициной в ритм-танце. Они допустили помарку и заняли второе место. В соревнованиях спортивных пар Навка заметила немного непараллельное вращение у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Татьяна считает результат российских фигуристов достаточно стабильным. Она полагает, что сборная может бороться за золотые медали на Олимпиаде.