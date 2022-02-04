Турецкий «Фенербахче» снова проявляет интерес к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, утверждает Takvim. Стамбульцы испытывают проблемы с позицией центрфорварда и хотят заполучить на неё высокорослого игрока с техникой. Отмечается, что Дзюба является приоритетным вариантом для клуба.

Представители «Фенербахче» уже контактировали с Дзюбой для обсуждения деталей контракта. В ближайшие дни должна состояться ещё одна встреча.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. С большой вероятностью форвард станет свободным агентом, поскольку информации о продлении соглашения в последнее время не было.

В текущем сезоне Дзюба провёл 24 матча, забил 10 мячей и отдал 7 передач за «Зенит» во всех турнирах.