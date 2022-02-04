Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление в короткой программе командных соревнований в рамках Олимпийских игр в Пекине. Спортсмен занял третье место с результатом 95,81 балла.

Кондратюк заявил, что доволен прокатом. Ему не понравилось только то, что в движениях было мало плавности и легкости. Сказалось волнение и нервы. Он считает, что лучше все сделать неидеально, чем откатать легко, но без элементов.

«Я знал, что шанс выступить на Олимпиаде есть, но мне казалось, что, скорее всего, я здесь не окажесь, и уж тем более не окажусь в командном турнире. Потому что сюда попадают только лучшие, а я знаю, кто у нас лучший фигурист в стране«, – цитирует Кондратюка официальный сайт Международного олимпийского комитета.