Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине стартовала 4 февраля, однако сборная России уже успела оказаться в непростой ситуации в командном турнире по фигурному катанию. Рассказываем, почему судья вызвал негодование болельщиков.

После двух видов программы россияне уступали американцам три балла. Разумеется, в таком случае хочется как можно быстрее сократить отставание, и спасать Россию вышли в первый же день соревнований действующие чемпионы мира и Европы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Но что-то пошло не так.

Внимание было обращено на команды-фавориты, которые могли бы получить медали. Например, Рику Миура и Рюити Кихара смогли оправдать доверие японских болельщиков, получив 74,45 балла.

Американцы Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрейзер смогли выступить довольно достойно, но не так чисто, как фигуристы из Страны восходящего солнца. Вот только почему-то получили от судей 75 баллов.

Двукратные чемпионы мира из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, судя по всему, чувствовали себя уверенно на своей земле, поэтому, бесспорно, смогли откатать максимально чисто. В итоге фигуристам удалось набрать выше мирового рекорда Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — 82,83 балла.

Но что же касается самих Мишиной и Галлямова? Российские болельщики негодуют, и это не зря. Наши спортсмены появились на льду сразу после грандиозного успеха китайцев, но все равно смогли сохранить спокойствие и уверенность в своих силах.

Россияне чисто откатали программу, покорив сердца публики тройным выбросом. Ребята произвели сильное выступление, выступив даже лучше предыдущих соперников. Но судьи решили иначе и поставили россиян на второе место — 82,64 балла.

Казалось бы, это совсем минимальная разница, но команда в общем зачете потеряла балл, а американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер расположились сразу за российской парой. В итоге вышло, что оба раза эксперты между практически равными парами делали выбор не в пользу России. Первый день россияне завершили с отставанием в два очка, хотя могли идти на равных.