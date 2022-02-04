Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в составе команды есть много недоукомплектованных позиций.

«У нас нет такого: вот, у нас нет одной позиции. У нас есть позиции, которые нуждаются в усилении, в этом отношении любой качественный игрок, желательно универсал, для нас большой плюс. Когда мы дойдем до стадии с хорошей конкуренцией на многих позициях, можно будет сказать: «Нам нужен левый полузащитник. Сейчас у нас много универсалов, но много позиций, которые недоукомплектованы«, – цитирует Семака Sports.ru.

Главный тренер «Зенита» добавил, что желания клуба не совпадают с возможностями.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. Ближайший преследователь – «Динамо», отстает на 2 балла.