Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о том, что всем футболистам, и сотрудникам клубов Российской Премьер-Лиги нужно будет оформлять Fan ID, чтобы пройти на стадион.

«Футболисты скажут: а мы не пойдем, да не будем мы Fan ID получать, зачем нам оно. И что нам делать? В контракте мы этого не пропишем, что мы обязаны еще Fan ID какой-то делать. Кто это придумал? Кто это начинает запускать? Это вообще какой-то маразм», – цитирует Иванова BseProSport.

Напомним, Fan ID будет действовать в Российской Премьер-Лиге с лета 2022 года. Ряд фанатских движений клубов уже объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за нововведения.В их числе активные болельщики «Спартака», ЦСКА и «Зенита».