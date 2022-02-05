Сегодня, 5 февраля, в Пекине будут разыграны первые медали Олимпийских зимних Игр. В ряде дисциплин на награды могут рассчитывать спортсмены из России. Приводим вам полное расписание соревнований Олимпиады-2022 5 февраля. Красным цветом выделены старты, в которых будут разыграны медали.

4:05. Кёрлинг, микст

В течение дня состоятся матчи седьмого, восьмого и девятого раунда. Россия не отобралась на соревнования в этих дисциплинах.

4:45. Сноуборд, женщины. Слоупстайл, квалификация

6 февраля пройдут два квалификационных старта в слоупстайле. Россиянок в этой дисциплине на Олимпиаде нет.

8:15. Прыжки с трамплина, мужчины. Нормальный трамплин

От России в прыжках с трамплина должны выступить Михаил Назаров, Роман Трофимов, Данил Садреев и Евгений Климов. 5 февраля пройдут только предварительные этапы, медальные старты намечены на 6 февраля.

10:45. Лыжи, женщины. Скиатлон (7,5+7,5 км)

Первая медальная дисциплина на Олимпиаде в Пекине. Россию в скиатлоне представят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина.

12:00. Биатлон. Смешанная эстафета

Россия бежит под пятым стартовым номером. Нашу команду представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

13:00. Фристайл, мужчины. Могул

В 13:00 стартует вторая квалификация в могуле. В 14:30, 15:05 и 15:40 пройдут три этапа финальных заездов.

После первой квалификации россиянин Никита Новицкий занимает третье место (74,71) а его соотечественник Никита Андреев – 17-е (67,39).

13:30. Конькобежный спорт, женщины. 3000 м

Евгения Лаленкова выйдет на старт трёхкилометрового забега в четвёртой паре, Наталья Воронина – в пятой.

14:00. Шорт-трек, женщины. 500 м, квалификация

В четвёртом предварительном забеге выступит Екатерина Ефременкова, в пятом – Софья Просвирнова, в восьмом – Елена Серёгина.

14:10. Санный спорт, мужчины. Одиночки, заезды 1-2

В 14:10 пройдёт первый заезд одиночников, в 15:50 – второй. От России на старт выйдут Семён Павличенко (8-й стартовый номер), Роман Репилов (12-й) и Александр Горбацевич (16-й).

14:35 Прыжки с трамплина, женщины

От России в женских прыжках с трамплина на Олимпиаду отобрались Ирма Махнина, Софья Тихонова, Ирина Авакумова и Александра Кустова. В 9:20 пройдут квалификационные старты, в 13:45 – первый раунд, в 14:35 будут разыграны медали.

14:38. Шорт-трек, мужчины. 1000 м, квалификация

В третьем забеге от России выступит олимпийский чемпион Семён Елистратов, в шестом – Денис Айрапетян.

15:23. Шорт-трек, смешанная эстафета

В 15:23 пройдут четвертьфинальные забеги, в 15:53 – полуфинальные, в 16:18 – утешительный финал, а в 16:26 стартует медальная гонка.

Россия в 1/4 финала выйдет на старт в третьем забеге.

16:10. Хоккей, женщины. Групповой раунд, Россия – США

В стартовой встрече группового этапа россиянки обыграли Швейцарию 5:2. Напомним, что из группы A, в которой играет Россия, во второй раунд выходят все пять команд, а предварительный этап распределит соперников в 1/4 финала.