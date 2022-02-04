Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин ушел на карантин из-за коронавируса.Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Желаем Олегу Васильевичу скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении.

Матыцин наблюдается у врачей из Федерального медико-биологического агентства.

Министр спорта РФ рассказал о своем самочувствии.Он заявил, что первые два дня у него была температура, поэтому он поехал на обследование. Поражения легких у него не было, обоняние и вкус не пропадали.

Матыцин заявил, что на Олимпиаде всем спортсменам, тренерам и специалистам нужно стараться обезопасить себя. Он надеется, что на Играх не заразятся российские атлеты.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.