На Олимпийских играх в Пекине сегодня, 5 февраля, состоится первая лыжная гонка. Женщины примут участие в скиатлоне.

Спортсменки пробегут 7,5 километров классическим стилем, затем поменяют лыжи и продолжат гонку свободным стилем.

Под первым стартовым номером на дистанцию уйдет лидер общего зачета Кубка мира Наталья Непряева. Татьяна Сорина стартует под девятым номером. Юлия Ступак уйдет на дистанцию под 15-м номером, Анастасия Рыгалина получила 20-й номер.

Всего выступят 65 спортсменок.

Тереза Йохауг выйдет на старт под третьим номером. Фрида Карлссон стартует под вторым номером.

6 февраля скиатлон пробегут мужчины. Сергей Устюгов отказался от участия в соревнованиях из-за проблем со спиной. Он решил сосредоточиться на спринтерских гонках.