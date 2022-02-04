Стал известен список участниц женского скиатлона на Олимпиаде-2022 в Пекине. Из 44 лыжниц четверо представляют Россию.

От нашей страны на старт выйдут Наталья Непряева (стартовый номер 1), Татьяна Сорина (номер 9), Юлия Ступак (номер 15) и Анастасия Рыгалина (номер 20).

Непряева на данный момент является действующим лидером зачёта Кубка мира.

Женщины пробегут 15-километровую дистанцию: 7,5 км классикой и 7,5 свободным стилем.

Стартуют соревнования 5 февраля в 10:45 по московскому времени и станут первой медальной дисциплиной на Играх в Пекине.