Сегодня, 4 февраля, состоится матч 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь:

Сборная России обыграла национальную команду Грузии в матче 1/4 финала со счетом 3:1. В параллельном матче украинцы выиграли у Казахстана со счетом 3:5.

На групповом этапе сборная России разгромила Словакию (7:1), обыграла Хорватию (0:4) и Польшу (5:1).

Национальная команда Украины проиграла Нидерландам (3:2), затем разгромила Сербию (1:6) и уступила Португалии (0:1).

В другом матче за выход в финал турнира сразятся национальные команды Португалии и Испании. Их встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Четыре года назад именно эти сборные встречались в финале чемпионата Европы.

Россия выиграла чемпионат Европы единственный раз в 1999 году. Также на счету российской команды пять серебряных медалей и три бронзовых. У украинцев — два серебра, в 2001 и 2003 году.