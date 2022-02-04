Сборная России на Олимпиаде в Пекине Фото: скриншот трансляции

Сборная России на Олимпиаде в Пекине Фото: скриншот трансляции

Олимпийская сборная России прошла по стадиону в Пекине (Китай). Там проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Россияне вышли на арену 46-ми по счету из всех сборных. Знаменосцы на церемонии открытия Игр – серебряный призер Олимпиады в Сочи по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион Пхенчхана по хоккею Вадим Шипачев.

Россияне выступают на Олимпийских играх в Пекине без национального флага и гимна. В Китае атлеты соревнуются под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Причиной стал допинговый скандал.

В Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей.