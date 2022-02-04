Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о судействе на командном турнире по фигурному катанию на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Слова Лайшева цитирует «Чемпионат«.

По мнению эксперта, следовало ожидать ангажированности в оценках фигуристов из России, однако команда всегда готова к борьбе, и подобное происходит не в первый раз.

«Странности мы понимаем. Пять судей ставят на первое место, а одна судья вот так занижает. На соревнованиях видно, какой судья заряжен, а какой не заряжен», — сказал Лайшев, добавив, что россиянам нужно кататься так, чтобы к ним не было вопросов и их выступление было однозначно лучше, чем у соперников.

Напомним, после первого соревновательного дня (три вида программы) сборная Росси идет на втором месте (26 очков), на два балла отставая от США.