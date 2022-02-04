Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева обратилась к своим болельщикам и поблагодарила их за поддержку.

В своем «Инстаграме» Усачева выложила несколько зимних фотографий, а также отметила, что за последние три месяца получала сотни добрых слов поддержки.

«Мне очень приятно читать сообщения, как меня ждут, любят и верят в меня. Я прочитала почти все)

Эти фотографии получились очень добрыми и тёплыми, несмотря на уличный холод», — отметила фигуристка, добавив, что чаще будет появляться в соцсетях.

Напомним, в ноябре 2021 года Дарья Усачева получила травму бедра на раскатке перед стартом этапа Гран-при в Японии. Из-за этого ей пришлось пропустить чемпионат России — отборочный на Олимпийские игры.