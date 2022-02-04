Мужская сборная России по мини-футболу начала встречу с Украиной в полуфинале чемпионата Европы 2022 года.

Игра проходит на стадионе «Зигго Дом» в Амстердаме, Нидерланды. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Напомним, ранее сборная России обыграла национальную команду Грузии в матче 1/4 финала со счётом 3:1. В параллельном матче украинцы выиграли у Казахстана со счётом 3:5.

На групповом этапе российские футболисты обошлись без потерь очков, сборная России разгромила Словакию (7:1), обыграла Хорватию (0:4) и Польшу (5:1).

В другом матче за выход в финал турнира сразятся национальные команды Португалии и Испании. Их встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Четыре года назад именно эти сборные встречались в финале чемпионата Европы.