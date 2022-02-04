Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о слухах по поводу возможного перехода нападающего клуба Артема Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на самого Медведева, в «Зенит» не поступало предложение от «Фенербахче» по поводу трансфера Артема Дзюбы. Ранее об интересе к нападающему сообщили турецкие СМИ.

Напомним, текущее соглашение Артема Дзюбы с «Зенитом» действует до лета 2022 года, в контракте прописана опция автоматического его продления, если нападающий проведет на поле 70% игрового времени. В нынешнем сезоне Дзюба провёл в составе «сине-бело-голубых» 17 матчей и забил 10 мячей, он идет на втором месте в списке бомбардиров РПЛ сезона-2021/22.