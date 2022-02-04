Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине были официально открыты. С приветственным словом на церемонии открытия игр выступил президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах, а также руководитель оргкомитета Игр.

Генеральный секретарь ЦК коммунистической партии Китая Си Цзиньпин объявил Игры открытыми.

Ранее в рамках церемонии прошёл парад спортсменов, в числе команд в нем поучаствовала и сборная Олимпийского комитета России.

Соревнования в рамках Олимпиады в Пекине стартовали уже 2 февраля. Сегодня, 4 февраля, стартовал командный турнир по фигурному катанию, также прошли квалификационные соревнования по фристайлу, матчи по кёрлингу. Женская сборная России стартовала на Олимпиаде с победы над сборной Швейцарии в рамках группового этапа. Тренировочный день на олимпийских трассах прошёл у горнолыжников и саночников.