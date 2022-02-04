Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Тарьей Бё рассказал об инциденте на тренировке перед стартом соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсмен столкнулся с итальянкой Самуэлой Комолой, которая пересекала трассу, пока он ехал по ней. Норвежец не успел затормозить и врезался в девушку.

Комментарий Бё по ситуации приводит NRK.

«Было 100 метров до стрельбища, и вдруг увидел синего смурфа из Италии. Это произошло так быстро, что я врезался прямо в нее», — сказал Бё, добавив, что сам не пострадал, однако сломал палку и повредил винтовку.

По словам Бё, после столкновения у него возникли боли в шее и спине, однако он надеется на хороших массажистов.

Напомним, соревнования по биатлону стартуют на Олимпиаде завтра, 5 февраля.