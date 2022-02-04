Сегодня, 4 февраля, дан официальный старт Олимпийским зимним Играм в Пекине. Уже завтра будут разыграны семь первых комплектов медалей. Ряд российских участников Олимпиады уже имеют в своей копилке золотые награды Олимпиад и могут стать многократными триумфаторами Игр, войдя в

Шестикратная

Любовь Егорова (лыжные гонки): 1992 (3), 1994 (3)

Любовь Егорова – самая успешная наша лыжница в истории Олимпиад. За всю историю Игр по числу золотых медалей её обошла лишь норвежка Марит Бьорген. На счету Егоровой были победы в эстафете и гонке преследования на Олимпиадах-1992 и 1994, а также золото-1992 на 15 километрах и два года спустя – на 5 километрах.

В Нагано Егорова уже поехать не смогла из-за допинговой дисквалификации за бромантан.

Пятикратная

Лариса Лазутина (лыжные гонки): 1992, 1994, 1998 (3)

Своё первое золото Лазутина выиграла ещё в составе Объединённой команды (де-факто – распавшегося СССР) в 1992 году в Альбервиле. Она входила в состав эстафетной четвёрки – коронного вида спорта наших лыжниц в девяностые.

В Лиллехаммере-1994 и Нагано-1998 Россия с Лазутиной в составе повторила успехи. На Играх в Японии Лариса Лазутина добавила себе в копилку золотые награды на 5-километровой дистанции и в гонке преследования 5+10 км.

К сожалению, конец карьеры Лазутиной вышел также бесславным. В 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити лыжница вместе со всей сборной не была допущена до «коронной» эстафеты из-за подозрительного уровня гемоглобина, а затем и вовсе попалась на допинге, лишившись двух серебряных наград и своего шестого золота.

Трёхкратные

Анфиса Резцова (лыжные гонки, биатлон): 1998, 1992, 1994

Уникальный пример для отечественного спорта. Единственная спортсменка в российской истории, сумевшая взять золото Олимпиад в двух разных видах.

Резцова начинала как успешная лыжница и входила в состав эстафетной сборной СССР в Калгари-1988. В 1990 году она перешла в биатлон, где продолжила добиваться успехов. В 1992 году Резцова выиграла спринт, а два года спустя – эстафету.

Дочка Анфисы Резцовой Кристина поехала на Олимпиаду в Пекин как лидер женской сборной России по биатлону. Хочется верить, что она поддержит победный почин мамы.

Нина Гаврылюк (лыжные гонки): 1988, 1994, 1998

Гаврылюк также входила в состав непобедимой команды советских, а затем российских лыжниц. Именно в эстафетах она взяла три своих золотых медали и, в отличие от многих партнёрш по команде, ни разу не была заподозрена в употреблении запрещённых препаратов.

Елена Вяльбе (лыжные гонки): 1992, 1994, 1998

Имя Елены Валерьевны Вяльбе прекрасно знает и современное поколение болельщиков. Сейчас она успешно руководит Федерацией лыжных гонок России, воспитывая новых звёзд, конкурирующих с норвежскими «монстрами».

Как и большинство многократных чемпионок Игр по лыжным гонкам, своих главных успехов Вяльбе добилась в эстафетах. Стоит также отметить, что в Альбервиле-1992 к эстафетному золоту она добавила аж четыре бронзовых награды в индивидуальных стартах.

Юлия Чепалова (лыжные гонки): 1998, 2002, 2006

Последняя российская звёздочка в лыжных гонках перед многолетним провалом. Юлия Чепалова уже в 21 год взяла золото в лыжном марафоне Нагано. Четыре года спустя, на фоне дисквалификаций Ольги Даниловой и Ларисы Лазутиной, именно Чепалова подхватила российское знамя и взяла золото в спринте. В Турине-2006 сильно обновлённая женская сборная снова выиграла эстафету, и Чепалова стала флагманом той команды.

Увы, допинговая участь не миновала и её. В 2009 году Чепалова была дисквалифицирована за употребление эритропоэтина.

Виктор Ан (шорт-трек): 2014 (3)

Особняком среди наших чемпионов стоит Виктор Ан. Во-первых, он единственный, кто выиграл больше двух золотых наград, не являясь при этом лыжником. А во-вторых, помимо трёх побед в составе сборной России, на счету прославленного шорт-трекиста три победы за Южную Корею. Ан Хён Су стал триумфатором Турина-2006 на трёх дистанциях, но из-за травмы впоследствии выпал из состава корейской команды. В 2011 году Ан решил выступать за Россию, взял новое гражданство и новое имя – Виктор, то есть «победитель».

Победное имя принесло Ану удачу: В Сочи он взял золото на коронных 500 и 1000 метрах, а заодно победил вместе со сборной в эстафете.

Конец карьеры у Ана также получился неудачным, но уже не из-за допинга. На фоне дисквалификации ОКР Международный Олимпийский комитет не допустил на Игры в Пхёнчхан ряд наших ведущих атлетов без объяснения причин. В их число вошёл и Виктор Ан, наверняка особенно сильно желавший выступить на родине, которая его отвергла.

Двукратные

Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков (фигурное катание) – 1988, 1994

Спортивные пары – самый «русский» вид фигурного катания в истории. Советские, а затем и российские спортсмены выиграли в этой дисциплине 12 (!) Олимпиад подряд. На закате советской эпохи в лидеры вышли Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков.

Выиграв Игры в Калгари, дуэт решил оставить любительское катание и начал выступать в шоу. Но вовремя подоспели изменения правил: профессионалы могли вернуться в любительское катание. Этим воспользовались Гордеева и Гриньков, чтобы уже под флагом России выиграть Олимпиаду-1994.

Сергей Чепиков (биатлон) – 1988, 1994

Прославленный российский биатлонист девяностых первых больших успехов добился ещё в сборной СССР. В Калгари-1988 молодой биатлонист попал в состав советской эстафетной сборной и выиграл золото. Шесть лет спустя Чепиков, уже в статусе знаменосца сборной России, подтвердил статус лидера и победил в спринте.

Артур Дмитриев (фигурное катание) – 1992, 1998

Артур Дмитриев также выступал в парном катании и в дуэте с Натальей Мишкутёнок несколько лет «бодался» с Гордеевой и Гриньковым. В 1992 году их дуэль на Олимпиаде завершилась победой Дмитриева и Мишкутёнок. Два года спустя победили уже Гордеева и Гриньков.

После Лиллехаммера Дмитриев встал в пару с Оксаной Казаковой и взял второе золото Игр уже с новой партнёршей.

Оксана Грищук/Евгений Платов (фигурное катание): 1994, 1998

Дуэт Грищук/Платов продолжил победные традиции в советском фигурном катании. Танцевальный дуэт победил на Играх в Лиллехаммере, а следующий олимпийский цикл прошёл с большим скрипом: успехам мешали конфликты с тренерами, смена наставников, травмы Платова. Тем не менее, к Нагано дуэт подошёл в оптимальной форме и повторил свой успех.

Ольга Данилова (лыжные гонки) – 1998 (2)

Ольга Данилова вышла в лидеры женской сборной в конце девяностых и в Нагано выиграла 15-километровую «разделку», а также золото в женской эстафете (куда же без неё).

Увы, через четыре года Данилова и Лазутина были уличены в употреблении допинга прямо во время Олимпиады. Данилова лишилась двух золотых и двух серебряных медалей.

Ольга Пылёва-Медведцева (биатлон) – 2002, 2010

Именно с Ольги Пылёвой начался «переход» интереса российских болельщиков с лыж в биатлон. Пылёва стала одним из флагманов нашей биатлонной сборной и в 2002 году взяла золото в гонке преследования.

Но допинг добрался и до биатлона. В 2006 году Пылёва уже под фамилией Медведцева была лишена серебра в индивидуальной гонке из-за фенотропила.

В отличие от многих соотечественников, Медведцева смогла вернуться на прежний уровень после допинговой дисквалификации и в 2010 году внесла огромный вклад в эстафетный триумф сборной России.

Светлана Ишмуратова (биатлон) – 2006 (2)

За пару лет до Пылёвой в биатлоне взошла звезда Светланы Ишмуратовой. Однако своих главных результатов в карьере биатлонистка добилась уже на пороге 36-летия. В Турине Ишмуратова вошла в состав золотой эстафетной команды, а заодно добавила в копилку выигрыш индивидуальной гонки (той, в которой Медведцева лишилась серебра).

Анна Богалий (биатлон) – 2006, 2010

В отличие от ровесниц, Богалий не может похвастаться серьёзными успехами в личных гонках. Зато представить нашу эстафетную команду во второй половине нулевых без Анны Ивановны было просто невозможно.

Ольга Зайцева (биатлон) – 2006, 2010

Ещё одна двукратная «эстафетчица». В отличие от Богалий, Ольга Зайцева блистала и в индивидуальных стартах. Однако на Олимпиадах ограничилась золотыми медалями в эстафетах.

К сожалению, Зайцева стала ещё одной биатлонисткой, закончившей допинговой историей. В Сочи-2014 сборная России взяла серебро в женской эстафете, но позднее три биатлонистки из того состава были обвинены в помене допинг-проб. И если Ольга Вилухина и Светлана Слепцова оспорили дисквалификацию, то уровень соли в пробе Зайцевой оказался слишком высоким. «Всероссийская Зайка» уже после завершения карьеры получила клеймо мошенницы.

Евгений Плющенко (фигурное катание) – 2006, 2014

Фанаты фигурного катания на рубеже веков следили за дуэлью Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Главную дуэль – Олимпиаду-2002 – выиграл Ягудин. После завершения Игр он покинул любительское фигурное катание. Плющенко остался, чтобы четыре года спустя уже уверенно взять своё золото. Затем последовали временный перерыв в карьере, победное Евровидение-2008 с Димой Биланом, свадьба с Яной Рудковской, возвращение в спорт, скандальное серебро-2010…

В 2014 году Плющенко, перенёсший операцию на спине, всё ещё оставался лучшим российским фигуристом. Но свой отбор на Олимпиаду-2014, где у России осталась одна квота, наш лидер проиграл Максиму Ковтуну.

Тем не менее, федерация устроила отдельный закрытый прокат, по итогам которых в Сочи поехал Плющенко.

На Играх-2014 в фигурном катании дебютировал новый вид – командный турнир. Именно на него и был расчёт, когда Плющенко предпочли Ковтуну. Уж слишком нестабилен был последний. Евгений выступил безупречно и взял-таки долгожданное второе золото.

Плющенко мог побороться и за третью золотую медаль, но с индивидуального турнира он снялся из-за травмы незадолго до старта.

Татьяна Волосожар/Максим Траньков (фигурное катание) – 2014 (2)

А вот у кого Олимпиада в Сочи сложилась без эксцессов, так это пара Волосожар/Траньков. Фигуристы сперва принесли России триумфальную победу в командном турнире, а затем закрепили успех и в парном катании, вернув стране золото в этой дисциплине.

Вик Уайлд (сноуборд) – 2014 (2)

Помимо Виктора Ана, к Олимпиаде в Сочи был натурализован ещё один иностранец. Но, в отличие от корейского шорт-трекиста, американский сноубордист не демонстрировал серьёзных успехов, выступая за родную страну.

Женившись на русской девушке Алёне Заварзиной, Вик Уайлд поехал к ней в Россию. В Сочи Уайлд сенсационно выиграл состязания и в параллельном слаломе, и в параллельном гиганте. Заварзина добавила в семейную копилку бронзу в параллельном гиганте.

После Игр в Сочи карьера Уайлда покатилась вниз. Он не добивался серьёзных результатов и всё реже выходил на старты. Тем не менее, он вошёл в состав сборной России на Олимпиаду-2022. Но в Пекин Уайлд уже поехал без жены. В обоих смыслах. Алёна Заварзина завершила карьеру, а в 2021 году брак пары распался после десяти лет отношений.