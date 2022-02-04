Первый день командного турнира Олимпиады позади, а пламя борьбы на льду уже разгорелось. Ни одной десятки не выбила в первых трех видах сборная России, хотя могла рассчитывать минимум на две. И если Виктория Синицина/Никита Кацалапов ошиблись сами и все понимают, то насчёт оценивания чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова могли возникнуть вопросы — пара выдала чистейший прокат и смотрелась как минимум не хуже представителей Китая Вэньцзин Суй/Цун Ханя.

Один из ньюсмейкеров первого дня Олимпиады — американский арбитр Пэгги Грэм, которая работала на короткой программе пар и оценила китайскую пару выше российской. Действительно ли её оценивание позволило лишить Россию заслуженного первого места в этом виде? Всё, к сожалению, не так просто.

Пэгги Грэм и раньше достаточно жёстко судила прокаты россиян. На чемпионате мира в Стокгольме она работала на женской короткой программе и тогда поставила японку Рику Кихиру выше россиянки Анны Щербаковой (а в итоговом протоколе Аня обогнала Рику на 2 балла), а попавшей в топ-3 Елизавете Туктамышевой досталось и вовсе 5-е место. На юниорском финале Гран-при в Турине Грэм достаточно жёстко отсудила Камилу Валиеву по части компонентов, что, правда, тогда не помешало россиянке выиграть.

Как повлияли оценки Грэм на общий результат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова? Разве что минимально, поскольку её баллы оказались самыми низкими среди других судей (а для китайцев, наоборот, наиболее высокими) — а эти баллы отбрасываются для выравнивания картины. Ничего безумного арбитр из США в протоколе на творила. Не ставила восьмёрки за компоненты, не сильно отклонялась от оценивания элементов — выходило, как говорится, в среднем по палате.

После первого дня командных соревнований Россия отстаёт от США всего на два очка, так что ситуация совсем не критичная: вряд ли в сборной рассчитывали, что так хорошо сможет откататься Марк Кондратюк и залететь в топ-3. Так что к коротким программам результаты России и США сравняются (у нас вся надежда на рекордсменку Камилу Валиеву), а в произвольной уже начнётся своя игра, где все будут решать тактические заготовки по заменам или же их отсутствию.