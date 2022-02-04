«Спартак» в официальном Твиттере объявил о подписании контракта с защитником «Крыльев Советов» Никитой Черновым. Он присоединится к команде летом, после окончания сезона-2021/22. До 31 мая 26-летний футболист продолжит защищать цвета «Крыльев», после чего перейдёт в «Спартак». Его контракт рассчитан на 4 сезона, до лета 2026 года.

Никита Чернов — воспитанник ЦСКА, принципиального соперника «Спартака». Помимо армейского клуба, чернов выступал за «Енисей» и «Урал», а в 2019 году перешёл в «Крылья Советов». В текущем сезоне футболист провёл 14 матчей и забил 1 мяч в чемпионате России, а также отыграл две встречи в Кубке страны.

В 2015 году Чернов провёл два матча за сборную России под руководством Фабио Капелло. Примечательно, что на тот момент на его счету не было ни одной игры в премьер-лиге.