Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хавбек команды Малком не имеет отношения к трансферу своего соотечественника Клаудиньо. Ранее в СМИ высказывалось предположение, что Малком сам предложил Клаудиньо «Зениту», поскольку знаком с ним с детства, и у них общий агент.

«Это легенда, абсолютно не имеющая под собой никакой почвы. Если кто-то кого знает, мы можем спросить о бытовых вопросах. Но Клаудиньо мы смотрели два года. Агент, Малком – абсолютно нет», — цитирует sports.ru Семака.

Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года. В 2021 году он вместе с Клаудиньо стал олимпийским чемпионом. В день выигрыша Бразилией футбольного турнира Токио-2020 «Зенит» объявил о покупке Клаудиньо. В составе сине-бело-голубых хавбек провёл на данный момент 18 матчей и забил 9 голов.