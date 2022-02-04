Двукратный олимпийский чемпион-2014 в сноуборде, представитель России Вик Уайлд рассказал об атмосфере на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Настроение после первых дней в Китае хорошее. Нас хорошо разместили, кормят нормально, всё отлично, — цитирует Metaratings Уайлда. — Единственное, все боятся получить положительный тест на ковид. Так что очень трудно с кем-то встречаться и знакомиться. Полный облом».

Вик Уайлд на Играх-2022 выступит в параллельном слаломе. Сегодня состоялась официальная церемония открытия Олимпиады.

Напомним, ряд спортсменов, включая россиян, уже лишились шанса выступить на Олимпиаде из-за положительных тестов на коронавирус.