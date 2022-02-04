Российская биатлонистка Валерия Васнецова получила улучшенный рацион питания. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. 30 января Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус. Сейчас она находится на карантине, а 3 февраля пожаловалась на рацион, которым её кормят.

«За Леру Васнецову продолжаем переживать, но меню разнообразить удалось. Сегодняшним ужином она вполне довольна», — написал Аверьянов в Телеграм-канале, приложив скриншот ужина биатлонистки.

Васнецова выложила снимок с рисом, мясом, брокколи, морковью и зелёным горошком, подписав его: «Спасибо».

Первый старт у женщин в биатлоне состоится 7 февраля — индивидуальная гонка. Также будут разыграны медали в спринте (11 февраля), гонке преследования (13 февраля), эстафете (16 февраля) и масс-старте (19 февраля).