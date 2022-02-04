Российская актриса Тамара Семина высказалась о начале карьеры народного артиста РСФСР Леонида Куравлева и помощи режиссера Василия Шукшина.

В интервью порталу Day.ru Семина рассказала, что путёвку в жизнь Куравлеву подарил именно Василий Шукшин, который взял его под свою опеку и разглядел в нем что-то. Шукшин пригласил Куравлева в свой дебютный проект в качестве режиссёра — киноленту «Живёт такой парень».

Также Семина подчеркнула, что Куравлев не был в нужной степени благодарным Шукшину за это: после дебюта в фильме Шукшина актёра звали на другие съёмки в этому же режиссёру, однако специалист получил резкий отказ. «Куравлев говорил: «Я у этого алкоголика не хочу сниматься». Эта тема неблагодарная, пусть у народа, который его любил, останется экранный образ Куравлева», — сказала Семина.