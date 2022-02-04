Сборная России по фигурному катанию не принимала участия в параде спортсменов в рамках церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил о том, что российские фигуристы не принимали участия в открытии Олимпиады на стадионе «Птичье гнездо», его комментарий приводит агентство ТАСС.

Отметим, возглавляли команду Олимпийского комитета России с флагом ОКР хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

До церемонии открытия стартовал командный турнир по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр, в первый день короткие программы показали мужчины и пары, ритм-танцы представили танцоры. Россия пока идет на 2-м месте, на два балла отставая от лидера — США.