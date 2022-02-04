В СМИ вновь поползли разговоры об уходе Артёма Дзюбы из «Зенита». Впервые подобные слухи возникли прошедшим летом: тогда интерес приписывали «Фенербахче». Дзюба остался и после кризисного начала сезона вышел на прежнюю форму и снова стал лидером команды. Новая волна разговоров началась этой зимой. У Дзюбы истекает контракт, который, по всей видимости, так и не будет продлён.

Изначально ходили разговоры о трансфере форварда в «Рубин». Казань валится в этом сезоне и срочно нуждается в усилении. Леонид Слуцкий давно дружит с Дзюбой (в свое время тренер и футболист устраивали шоу взаимных подколов в Инстаграме), так что трансфер мог бы продлить ветерану футбольную жизнь.

Однако гендиректор «Зенита» Александр Медведев обрубил все разговоры об уходе форварда, заявив, что он останется в клубе этой зимой на 100%. Кстати, вероятности сохранения Азмуна он давал 99%, но, видимо, в действие пришёл как раз этот один процент.

В прессе даже появилась информация, что Дзюба не ушёл из «Зенита» из-за рекламных контрактов. Форвард является лицом сине-бело-голубых в последние годы. Так его крупное изображение можно увидеть сразу по прилёту в Петербург в аэропорту «Пулково».

Что из слухов правда, мы вряд ли узнаем, но факт остаётся фактом: Дзюба этой зимой, скорее всего, никуда не уйдёт.

Но вот летом…

Сегодня на форварда появился новый старый претендент – «Фенербахче». Отмечается, что команда испытывает проблемы с центрфорвардами и рассматривает Дзюбу приоритетным вариантом.

Правда, эта информация выглядит довольно сомнительной. У «Фенера» в атаке есть перспективный Мергим Бериша, опытный Эннер Валенсия и забивной Сердар Дурсун. И если результативность первых двух и правда оставляет желать лучшего, то Дурсун забил 7 голов в 18 матчах турецкой Суперлиги. Это лучший результат в команде наряду с ветераном Месутом Озилом и в целом нормальный в чемпионате.

Дурсун ростом 190 см, ему 30 лет, так что 33-летний Дзюба похожих габаритов и без опыта игры за границей вряд ли выглядит действительно необходимой заменой. Впрочем, если он достанется «Фенербахче» бесплатно, то вряд ли в клубе будут против. Турция давно стала хорошим местом для немолодых футболистов продлить свою карьеру и подзаработать на безбедную старость.

Гораздо интереснее вопрос: а не опоздал ли «Зенит» с продажей Дзюбы? Не стоило ли расставаться с ветераном ещё зимой, когда можно было бы за него выручить хоть какие-то деньги?

Главный аргумент в пользу продажи форварда – мотивация. Дзюба остаётся на последние полгода с завершающимся контрактом, и это может вызвать проблемы с его самоотдачей и желанием играть. Он зачастую подвержен эмоциям и может просто начать саботировать матчи из принципа: столько лет его использовали как главную звезду команды, а сейчас не хотят дать новый контракт, несмотря на результативность.

Кроме того, «Зенит» сейчас окончательно перешёл на тактику в одного нападающего, а в обойме команды появились два перспективных центрфорварда. Значит в любом случае Сергей Семак будет прибегать к ротации. Как Дзюба относится к статусу запасного, мы могли видеть этой осенью. Крик «я должен быть здесь», припудренный матерком, — очень характерный поступок для Дзюбы.

Однако именно такое поведение и является главной причиной, по которой «Зенит» сохранил Дзюбу. Похоже, для него нет понятия «мотивация». Он будет возмущаться, обижаться, конфликтовать с тренерами и партнёрами по команде, но на поле будет выкладываться на 110% вне зависимости от условий. А дополнительной мотивацией для него стали отношения с Валерием Карпиным. Футболист так и не помирился с главным тренером сборной и своей результативностью словно продолжает говорить: «Смотри, кого ты потерял!».

Ещё одним аргументом за то, чтобы сохранить Дзюбу, стал уход Азмуна. У «Зенита» за последние годы сформировался крепкий костяк основного состава. Команда прекратила метания конца 2010-х, когда тренеры менялись регулярно, и под каждого набирался новый состав едва ли не с нуля. При Семаке в клуб вернулась стабильность.

Потеря сразу двух топовых центральных нападающих не вписывается в понятие «стабильность».

Да, новички команды выглядят очень ценными подписаниями. Юри Алберто – один из самых перспективных бразильских игроков, за которым пристально следили европейские клубы. Иван Сергеев становился топовым бомбардиром во всех клубах и лигах.

Но только пока что мы можем лишь догадываться, как эти игроки впишутся в основу «Зенита». Иван Сергеев ещё не играл в клубах такого калибра. Да и Юри Алберто тоже. Последний, к тому же, не имеет опыта выступления в Европе, а далеко не все бразильцы могут безболезненно адаптироваться к России. У нынешних бразильцев в «Зените» это получилось, но кто знает, что будет с Алберто.

А оставаться с двумя новичками на острие атаки на решающую часть сезона, как ни крути, очень рискованно. Потому «Зенит» и сохранил того, кто прекрасно знает партнёров по команде. Того, кто может прийти на помощь в критический момент. Того, кто в очередной раз обменяется «любезностями» с Карпиным и выйдя в лидеры бомбардирской гонки РПЛ, не попадёт в сборную на ключевой матч с Польшей. Дзюба остался в «Зените» не зря. Кто знает, может, для него это не последние полгода в Петербурге?