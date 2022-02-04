Пресс-служба сборной России по футболу представила изображения игроков команды в роли спортсменов Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Официально Олимпиада была открыта сегодня, 4 февраля.

В официальном «Инстаграме» команды России появилась подборка фото футболистов в образах членов сборной России: Александр Головин превратился в фигуриста (его голову подставили Михаилу Коляде), Георгий Джикия превратился в хоккеиста, а Алексея Миранчука, например, сделали биатлонистом.

На пост отреагировал российский фигурист, чемпион мира Александр Галлямов. «А Головин-то достаточно артистичный», — написал он.

Отметим, сборная России проведет следующие матчи в марте 2022 года: на 24 марта запланирован стыковой матч в рамках отбора на ЧМ-2022 в Катаре против сборной Польши. Игра пройдет на стадионе «Динамо».