Сборная России по мини-футболу ведёт в счёте в матче с Украиной по итогам первого тайма в полуфинале чемпионата Европы 2022 года.

Игра проходит в Амстердаме на арене «Зигго Дом». После первого тайма счёт 2:1 в пользу сборной России. Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Счёт в этой встрече открыл Антон Соколов уже на второй минуте, ему ассистировал Сергей Абрамов. Ближе к концу тайма Россия увеличила преимущество из-за гола Андрея Афанасьева.

Сразу после второго мяча сборной России Украина включилась и сократила отставание: отличился Евгений Серый (он же на 10-й минуте получил жёлтую карточку).

Отметим, победитель матча Россия — Украина в финале ЧЕ-2022 по мини-футболу сразится с победителем пары Испания — Португалия. Этот полуфинал пройдёт позднее.