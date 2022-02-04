Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева отреагировала на включение Эдуарда Латыпова в состав сборной России на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине.

Отметим, в январе Эдуард Латыпов пропустил более двух недель из-за коронавируса.

Слова Зайцевой цитирует портал РИА Новости.

«У меня нет опасений за выступление Эдуарда Латыпова в завтрашней смешанной эстафете. Я не могу комментировать качество его стрельбы», — отметила экс-биатлонистка, подчеркнув, что тренеры не будут ставить в команду человека, который не может показать результат.

«Я просто болею и переживаю за нашу сборную, верю в них! Желаю им только удачи, везения, легкости, собранности, быстрой лыжни и меткой стрельбы», — сказала Зайцева, добавив, что вся страна болеет, верит и переживает, а во время гонки будет посылать спортсменам положительные импульсы.

Смешанная эстафета начнётся завтра, 5 февраля, в 12:00 по мск.