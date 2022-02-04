Мужская сборная России по мини-футболу обыграла сборную Украины и вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года в Нидерландах.

Игра прошла на стадионе «Зигго Дом» в Амстердаме и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной России.

В первом тайме в составе сборной России отличились Антон Соколов (с передачи Сергея Абрамова) и Андрей Афанасьев. Во втором тайме победный гол забил Артем Ниязов.

В составе сборной Украины в первой половине встречи забил Евгений Серый, а во второй — Даниил Абакшин.

В финале турнира сборная России сыграет против победителя другого полуфинала: матч между Испанией и Португалией пройдет чуть позднее.

Пока на турнире сборная России идет без поражений: три победы на групповом этапе и еще две — в плей-офф.